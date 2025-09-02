Ninčevića zasmetao jedan detalj s koncerta na Gradini: "Gdje su su sad oni koji često grintaju..."

Koncertom pod nazivom Domovini s ljubavlju na Gradini je u nedjelju navečer zatvoreno ovogodišnje Solinsko kulturno ljeto. Publika je gotovo dva sata uživala u izvedbama orkestra Hrvatske ratne mornarice pod dirigentskom palicom maestra Tonća Ćićerića, klape "Sveti Juraj" te solista Đanija Stipaničeva, Dražena Žanka, Terezije Kusanović, Nike Paustović i Saše Jakelića.

– Gradina je prštala od emocija i domoljubnog naboja – poručio je nakon koncerta na Facebooku gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević.

Iako je publika koncert nagradila ovacijama, Ninčević je istaknuo kako je očekivao veći odaziv s obzirom na činjenicu da je koncert bio posvećen 1100. obljetnici Hrvatskog kraljevstva te da je ulaz bio slobodan.

– Žao mi je što večeras nije bilo onih koji inače često vole grintati kako treba biti više koncerata s domoljubnim nabojem – napisao je gradonačelnik.

Unatoč tome, naglasio je da su koncert i cijelo Solinsko kulturno ljeto još jednom pokazali zašto manifestacija iz godine u godinu privlači sve više publike i postaje sve kvalitetnija.

Na kraju je čestitao maestru Tonću Ćićeriću te Javnoj ustanovi u kulturi Zvonimir Solin na, kako je rekao, još jednom izvrsno organiziranom izdanju Solinskog kulturnog ljeta.