Ninčević: „Radovi pored škola moraju biti gotovi do početka nastave“

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević poručio je kako neće dopustiti da radovi na prometnicama ugroze sigurnost i pristup učenika školama. Upozorio je izvođače da će, u suprotnom, zaustaviti sve ostale projekte u gradu.

Posljednjih dana, kako navodi, primio je brojne upite zabrinutih roditelja o tome kako će djeca pristupati Osnovnoj školi don Lovre Katića, s obzirom na to da je Ulica Put Majdana uz školu raskopana zbog radova na poboljšanju vodoopskrbe.

„Na velikom broju prometnica u Solinu izvode se radovi, ili bolje reći da su započeli, ali se odvijaju presporo. Građanima je umanjena kvaliteta života; ljudi kasne na posao, djeca ne mogu pristupiti školi“, napisao je Ninčević.

Ističe da je izvođačima jasno dao do znanja kako radovi u blizini obrazovnih ustanova moraju biti završeni do početka nove školske godine:

„Zatrpani kanali, asfaltirana ulica cijelom širinom i postavljena sigurnosna signalizacija. Garantiram to kao gradonačelnik jer ću im u protivnom zaustaviti radove na svim ostalim gradilištima.“

Osim Ulice Put Majdana, obveza se odnosi i na radove u Ulici Braće Radića u Ninčvićima, gdje se gradi nogostup i uređuje prometnica. Prema najavi, ta će dionica također biti puštena u promet do početka školske godine, a autobusni promet odvijat će se kao i prije početka radova.

„Ako već zbog sporosti i aljkavosti izvođača moramo ‘patiti’ mi odrasli, učenici neće“, zaključio je Ninčević.