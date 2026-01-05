Ninčević o vandalizmu u Solinu: "Ovo nije ništa drugo nego svetogrđe"

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević oglasio se o vandalizmu koji je danas uznemirio Solin, posebno vjersku zajednicu. U objavi je poručio kako se ne radi o "tuđoj" imovini, nego o javnoj imovini, te je pozvao na odgovornost institucija i pojedinaca.

"Radi se o javnoj imovini, imovini svih nas"

Ninčević navodi da se sve češće svjedoči potrebama pojedinaca da vlastitu "snagu" pokazuju uništavanjem onoga što smatraju tuđim.

"Iz dana u dan svjedočimo potrebama pojedinaca da svoju 'snagu' pokažu uništavajući ono šta oni smatraju tuđom imovinom, a zapravo radi se o javnoj imovini, imovini svih nas", objavio je.

Dodaje kako razlozi mogu biti različiti, ali da sve ukazuje na ozbiljno narušene društvene norme.

"Neovisno da li je pitanje nemara, nebrige za druge, izazova kroz društvene mreže, frustracija ili samo pokazivanja tko šta može, došli smo do vrlo upitih društvenih normi ponašanja", poručio je.

Gradonačelnik ističe da je današnja vijest posebno pogodila vjersku zajednicu te upozorava na razmjere iživljavanja pojedinaca.

"Vijest koja je danas potresla Solin, posebno vjersku zajednicu, pokazuje do kud iživljavanje pojedinaca ide i da za ničim ne preže", navodi Ninčević.

U objavi spominje razvaljivanje rampe na Gospinu Otoku i oskvrnuće oslikanog zida uz svetohranište u crkvi Svete Obitelji.

"Razvaliti rampu na Gospinu Otoku ili još gore oskrvnuti oslikani zid pored svetohraništa u crkvi Svete Obitelji nije ništa drugo nego svetogrđe usmjereno protiv Crkve i osjećaja vjernika", stoji u objavi.

Ninčević smatra da se toleriranjem takvih pojava jačaju destruktivna ponašanja te upozorava na posljedice.

"Vrijeme prevelike tolerancije, dovodi do jačanja destruktivnih ponašanja i ako se ovako nastavi upitno je kakvo nas okruženje čeka", poručio je.

Dodaje kako očekuje da će počinitelji biti pronađeni i kažnjeni.

"Osuđujem ovaj čin i čvrsto vjerujem da će počinitelj(i) ovog gnjusnog (ne)djela biti brzo pronađeni i adekvatno kažnjeni", objavio je.

Poziv institucijama i građanima

Gradonačelnik navodi da će se i institucije morati preispitati kada je riječ o postupanju u ovakvim situacijama, uključujući Grad Solin.

"Sve institucije, uključujući Grad Solin, unutar svojih ovlasti morat će preispitati načine suočavanja i postupanja u ovakvim situacijama", poručio je.

Istaknuo je i odgovornost pojedinaca te pozvao građane da ne okreću glavu i da ne štite počinitelje.

"Ali i svaki pojedinac mora osvijestiti brigu i osuditi devijantna ponašanja, jer okretanjem glave na drugu stranu ili zaštitom počinitelja neposredno podržavamo rastuće zlo", zaključio je Ninčević.