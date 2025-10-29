Ninčević nakon obilaska mjesnih odbora: „Svaka pohvala, prijedlog i kritika daju mi snagu da radim još bolje“

Solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević osvrnuo se na društvenim mrežama na završetak ovog ciklusa obilazaka mjesnih odbora i susreta s građanima, istaknuvši kako je proteklih mjesec i pol dana bilo dinamično, sadržajno i izuzetno korisno.

„Raduje me činjenica da je odaziv ljudi sve brojniji i da građani dolaze pripremljeni na susrete. Iskreno, ti susreti, koji znaju potrajati kroz cijelo popodne, nerijetko dočekamo i noć, prilično iscrpljuju. Ali nakon svakog razgovora osjećam se ispunjenije i bogatije za nova iskustva i ideje“, napisao je Ninčević.

Dodao je kako mu svaka pohvala, prijedlog i kritika predstavljaju motivaciju i poticaj za još predaniji rad u službi građana.

„Na proljeće smo ponovo s vama, na nekim drugim lokacijama. Dat ću sve od sebe da ono što ste iznosili kao probleme, a mogu se u kratkom vremenu riješiti, doista i bude realizirano“, poručio je gradonačelnik Solina, zahvalivši svima koji su se odazvali susretima.