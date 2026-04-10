Nimalo ugodni prizori vatrene stihije na jugu, srećom požar u Grudama je brzo ugašen

Požar koji je u četvrtak navečer izbio na lokalitetu ispod južne obilaznice u Grudama uspješno je ugašen zahvaljujući profesionalnoj i brzoj reakciji vatrogasaca. Iako su vremenski uvjeti bili nepovoljni, širenje vatrene stihije stavljeno je pod nadzor.

​Na terenu su intervenirali pripadnici Profesionalne vatrogasne postrojbe (PVP) Grude, Najveći izazov predstavljao je jak vjetar koji je prijetio širenjem požara na nepristupačan teren, no iskusnom taktikom i angažmanom svih raspoloživih snaga, požar je lokaliziran, a potom i potpuno ugašen, javlja portal Grude Online.

Prema procjenama s terena, vatra je zahvatila površinu od oko 50.000 kvadrata (5 hektara).

