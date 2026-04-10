Nimalo ugodni prizori vatrene stihije na jugu, srećom požar u Grudama je brzo ugašen

Požar koji je u četvrtak navečer izbio na lokalitetu ispod južne obilaznice u Grudama uspješno je ugašen zahvaljujući profesionalnoj i brzoj reakciji vatrogasaca. Iako su vremenski uvjeti bili nepovoljni, širenje vatrene stihije stavljeno je pod nadzor.
Na terenu su intervenirali pripadnici Profesionalne vatrogasne postrojbe (PVP) Grude, Najveći izazov predstavljao je jak vjetar koji je prijetio širenjem požara na nepristupačan teren, no iskusnom taktikom i angažmanom svih raspoloživih snaga, požar je lokaliziran, a potom i potpuno ugašen, javlja portal Grude Online.
Prema procjenama s terena, vatra je zahvatila površinu od oko 50.000 kvadrata (5 hektara).
