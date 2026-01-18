Close Menu

Nimalo ugodan prizor na prometnom splitskom raskrižju: Motociklist je prevezen u bolnicu

Okolnosti nesreće bit će poznate nakon završetka policijskog očevida

U Splitu je danas oko 12:34 sati došlo do teške prometne nesreće na križanju Velebitske i Dubrovačke ulice, gdje su se sudarili motocikl i osobni automobil. Na mjesto nesreće odmah su upućene policija i hitna medicinska pomoć.

Kako nam je potvrdila policija, vozač motocikla prevezen je u bolnicu, dok težina njegovih ozljeda zasad nije službeno potvrđena. Hitne službe i dalje su bile na terenu kako bi pružile pomoć i osigurale mjesto događaja.

Zbog očevida promet na tom dijelu grada bio je usporen, a policija je regulirala promet i pozvala vozače na dodatni oprez. Okolnosti nesreće bit će poznate nakon završetka policijskog očevida.

