Nikola vraća vjeru u ljude: 'Cijelu sam noć na cesti čuvao ozlijeđenog psa...'

Čim sam saznao da je pored ceste ozlijeđen pas, došao sam do njega. Ležao je u krvi, drhtao i uplašen. Jedna je gospođa stala autom i dala mi je dekicu, pokrio sam ga. U početku se dao maziti, ali poslije je to odbijao, postao je malo agresivan, pretpostavljam zbog bolova i što nije poznavao moj miris niti glas, rekao je za 24 sata Slavonac Nikola Marijanović (32).

Nikola živi i radi u Austriji, a došao je s obitelji na blagdane u Požešku kotlinu. Spasio je psa nakon što je na društvenim mrežama pročitao da ranjen leži na cesti između sela Ramanovci i Kaptol kraj Požege.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Živim nedaleko od mjesta na kojem je oko 21 sat pas pronađen, pa sam samo nakratko odlazio da se ugrijem, donio sam mu hranu, koju nije htio uzeti sve dok je nisam stavio u svoju ruku. Uzeo je malo, očito ga je boljelo, vidio sam da mu je prednja lijeva noga slomljena, sumnjao sam i na unutarnje krvarenje. Zvao sam mobitelom sve za koje sam mislio da bi trebali pomoći, policiju, Službu 112, veterinara, komunalnog redara, no svi su me upućivali jedni na druge. Nitko nije htio pomoći. Oko 3 sata u noći došao je veterinar, očitao je čip i dao mu injekciju protiv bolova. Ostao sam uz psa do 7 sati, kad je po njega došao vlasnik i odvezao ga veterinaru. Koliko imam informaciju, pas je iz Kaptola i pretpostavljam da je pobjegao od pucnjave petardi. Krenuo je cestom prema Ramanovcima i na njega je naletio automobil, vozač ili vozačica nije su zaustavio/la. Ovo sam učinio iz empatije prema životinji, i ja imam dva njemačka ovčara - rekao je Nikola pokazujući mjesto na kojem je uz ranjenog psa proveo noć, dodavši kako zahvaljuje svima koji su stali i zvali u pomoć.

Dodao je da će mu ovi blagdani ostati posebno u pamćenju jer je pomogao psu.

- Čuo sam da je pas operiran i da će s njim biti sve u redu, to mi je vrlo drago. Jedna noga mu je puknula. Nakon svega ja sam otišao doma piti čaj - rekao je Nikola.

Građani su na društvenim mrežama satima upozoravali da pas stradao u prometnoj nesreći leži ozlijeđen uz cestu, uplašen i bez veterinarske pomoći. Unatoč mnogobrojnim pozivima prema Centru 112, komunalnim službama i dežurnom veterinaru, službena pomoć nije stigla, što je izazvalo ogorčenje i zabrinutost javnosti. Posebno su postavljali pitanja o nadležnosti institucija, odgovornosti te postupanju u slučajevima ozlijeđenih životinja na cestama, piše 24 sata.