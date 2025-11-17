Nikola Vlašić: "Bilo je trenutaka kada nije bilo najbolje i tada mi je izbornik davao šansu"

Prvi je izjavu za Novu TV dao upravo Vlašić. "Velika pobjeda pogotovo nakon što smo gubili 2:0 iz njihova prva dva šuta. Mislim da smo odigrali odličnu utakmicu što se tiče tehničko-taktičkog dijela. Na kraju smo zasluženo pobijedili. Čak mislim da smo dobro igrali i u prvom dijelu, kombinirali smo i kreirali šanse. Možda smo se htjeli ušetati u gol. Van ta njihova dva gola, mi smo dominirali", rekao je o utakmici i onda se osvrnuo na povratak u reprezentaciju:

"Dobro se osjećam. U klubu igram standardno. Hvala izborniku na povjerenju, čast je biti dio reprezentacije. Znači mi jako puno. Bilo je trenutaka kada nije bilo najbolje i tada mi je davao šansu. Ne znam kada sam bio zadnji put, možda prije godinu dana. Sada sam se vratio i želim tu ostati i biti među ovim igračima, da zajedno napravimo još više uspjeha. Što se tiče protivnika za Svjetsko prvenstvo, ne želim nikog posebno, želim da svi igrači budu spremni i da izbornik ima slatke brige", rekao je Vlašić.