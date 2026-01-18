Niko Kovač preuzima Manchester United?

Manchester United već radi na planovima za sljedeću sezonu, a jedno od imena na užem popisu kandidata za poziciju glavnog trenera je Niko Kovač. Hrvatski stručnjak, koji trenutačno vodi Borussiju Dortmund, smatra se profilom kojeg treba pažljivo pratiti u nadolazećim mjesecima, piše engleski nogometni portal TEAMtalk.

U ovoj fazi nema izravnih kontakata ni pregovora između Manchester Uniteda i Kovača. Engleski klub ne planira otvarati službene razgovore prije kasnog proljeća, kada bi trebala biti jasnija slika budućeg tehničkog projekta. Unatoč tome, Kovač ostaje jedan od trenera koje United pomno prati dok razmatra opcije za ljeto.

Interes pokazao i Chelsea

Kovačevo ime posljednjih se tjedana povezivalo i s Premier ligom. Chelsea ga je ozbiljno razmatrao prije nego što je za nasljednika Enza Maresce imenovao Liama Roseniora. Tijekom tog procesa londonski klub uspostavio je kontakt kako bi ispitao postoji li mogućnost dovođenja hrvatskog trenera.

Interes je potaknuo sportski direktor Laurence Stewart, koji Kovača dobro poznaje iz razdoblja zajedničkog rada u Monacu. Ipak, vrlo brzo je postalo jasno da Kovač nema namjeru napustiti Borussiju Dortmund usred sezone.

Moguć odlazak na ljeto

Kovač ima ugovor s Borussijom Dortmund do 2027. godine. Trenersku karijeru započeo je na klupi hrvatske U-21 reprezentacije, a potom je vodio i seniorsku nacionalnu selekciju.

Od 2016. do 2018. bio je trener Eintrachta, s kojim je osvojio Njemački kup u sezoni 2017./18., pobijedivši u finalu Bayern rezultatom 3:1. Nakon toga preuzeo je Bayern, s kojim je osvojio njemački Superkup te potom i dvostruku krunu.

U nastavku karijere vodio je Monaco i Wolfsburg, a od prošle godine nalazi se na klupi Borussije Dortmund.