Nijemci: Poljud bi trebalo srušiti

Poznata međunarodna nogometna stranica SportsRender u svom najnovijem članku o 10 legendarnih stadiona koje bi trebalo potpuno obnoviti uvrstila je i splitski stadion Poljud među stadione za koje smatra da obnova više nije dovoljna i da bi ih trebalo iz temelja rekonstruirati ili sagraditi potpuno novi objekt.

U svojoj analizi SportsRender ističe da je Poljud, iako arhitektonski impresivan i prepoznatljiv po svom “školjkastom” krovu, infrastrukturno i funkcionalno iza modernih standarda suvremenih nogometnih arena. Navode da trenutna struktura stadiona i prateći sadržaji više ne zadovoljavaju zahtjeve vremena te da bi novi, modernizirani stadion mogao zadržati identitet Poljuda, ali istovremeno riješiti dugoročne probleme vezane uz infrastrukturu i korisničko iskustvo.

Podsjetimo, Grad Split i HNK Hajduk već razmatraju mogućnosti vezane uz budućnost stadiona Poljud — od sanacije i fazne rekonstrukcije do ideje o izgradnji potpuno novog stadiona, potencijalno na drugoj lokaciji poput Brodarice. Rasprave o najvećem splitskom stadionu traju već godinama, uz različite prijedloge oko financiranja, kapaciteta i funkcionalnosti objekta.

Poljud je već predmet nekoliko investicijskih projekata i sanacija, uključujući planiranu obnovu armirano-betonskih i čeličnih konstrukcija te modernizaciju krovišta i infrastrukture, procijenjenu na oko 25 milijuna eura.