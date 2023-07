NIJE ZA ONE SLABOG SRCA Razgolićena i nauljena Lile opet podigla temperaturu: "Bomba!"

Pjevačica Lidija Bačić slovi kao jedna od najzgodnijih Splićanki i općenito Hrvatica, a laskavu titulu opravdala je i svojom zadnjoj objavom na Instagramu.

Lile je podijelila video u kojem zavodljivo hoda u narančastom bikiniju i štiklama, a pritom je nauljila tijelo, što je dodatno naglasilo njezine obline i preplanuli ten.

"Mogao bih ovo vječno gledati", "Najzgodnija žena Balkana", "Kreni prema meni", "Boginjo naša", "Spektakularna", "Ovo je previše za moje krhko srce", "Bomba", neki su od brojnih komplimenata koje je dobila.

Lidija je i uz ovu objavu ponosno istaknula da ne uređuje svoja videa u fotografije, o čemu je jednom prilikom progovorila i za naš portal.

"Ti pusti filtri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliče, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom pa ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je pjevačica.

