„Nije tiha naša kala“: Splitske klape spojile beton i tradiciju

Na platou između Doma mladeži i zgrade HRT-a, na „dnu skala“ splitskog Gradskog kotara Bol, održana je druga po redu smotra muških, ženskih i mješovitih klapa pod znakovitim nazivom „Nije tiha naša kala“. Babljeljetna večer 19. rujna 2025. donijela je ugodan spoj topline i lagane bave, a publiku je kroz program vodila Barbara Alilović.

Lagano kašnjenje zbog prometne nezgode kod Slobodne amortizirao je sedamnaestogodišnji Roko Sedlar solističkim nastupom, nakon čega su klape redom izvele po dvije pjesme. Prvi su pjevali domaćini i organizatori – klapa Stobreč, koja vježba upravo u prostorijama kotara i prošle je godine pokrenula ovu manifestaciju.

Publiku su oduševile i gošće iz Senja, klapa Senjkinje, u elegantnim kostimima, kao i splitske ženske klape Mindula i Kolura. Posebnu pozornost privukla je mješovita klapa Maestral, sastavljena od srednjoškolaca koji su, umjesto mobitela, nakon službenog dijela večeri nastavili pjevati s iskusnijim kolegama. Njih vodi učiteljica glazbene kulture Helena Pelić, na ponos roditelja i publike.

Muška klapa Okruk otpjevala je dva klasika – Spušta se noć i Moj galebe, a njihov maestro Mario Markovina istaknuo je koliko je važno da se amaterske klape potiču javnim sredstvima radi očuvanja dalmatinskog identiteta. Završnicu je obilježila klapa Sv. Florijan, koja je izvela i treću pjesmu posvećenu rodnoj Žrnovnici.

Nakon službenog dijela druženje se nastavilo uz kolače, soparnike i druge domaće delicije, a pjesma je odjekivala i obližnjim kafićima Eter bar, Studio S i Bravo.

Večeras na istom mjestu, s početkom u 20:30, publiku očekuje nova glazbena poslastica: nastupi rock bendova Croasis, Dust 'N' Bones i Peacefool Snyte, uz ozvučenje legendarnog Ivice Bilića.