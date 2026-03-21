“Nije slučajno”: Gradonačelnika Banje Luke pretresli na našoj granici

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković ponovno je zaustavljen i podvrgnut pretresu na granici s Hrvatskom.

O događaju se oglasio na Facebooku. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Uvijek ista 'srdačna' dobrodošlica od naših susjeda. Procedura, već dobro uvježbana: Zračna luka - zadržavanje i pretres. Granica - zadržavanje i pretres. Koferi - obavezno otvaranje, da se ne propusti ni najsitniji detalj. Kontinuitet na kojem bi pozavidjele i najuređenije službe.

Čovjek bi pomislio da sam barem opasan kriminalac… ako već ne, onda makar sumnjivi migrant, a ne netko tko dolazi s namjerom da gradi normalne, susjedske odnose.

I tako, iz puta u put. Iskreno, više ni sam ne brojim koji je ovo pretres po redu. Ali ima i jedna dobra stvar u svemu ovome. Što je pritisak veći - ja sam mirniji. Što je 'gostoljubivost' jača - ja sam strpljiviji. Bez inata. Bez mržnje. Pomalo gandijevski, dostojanstveno i uporno. Bez obzira na ovakav tretman, nastavit ću pružati ruku prijateljstva sugrađanima Hrvatima u Banjoj Luci. Također, već sutra ću obići jednu obitelj povodom Bajrama, jer poštovanje i čovječnost ne smiju ovisiti o protokolu i rampama.

Sve ovo se događa nakon mog posjeta Srbima u Lici i Dalmaciji. Ljudima koje volim, gdje je moj narod živio i živi, i koje ću uvijek, kao čovjek, podržavati. Ako je to nekome sporno - neka ostane. Ja ću ostati pri svome", napisao je Stanivuković na Facebooku.

Stanivuković je i ranije prosvjedovao uz tvrdnju kako je bio izložen neprimjerenom postupanju kada je prelazio granicu s Hrvatskom.