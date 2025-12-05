Ni podcijeniti, ni precijeniti': Najavna analiza Iza Pjace otkriva ključne Dinamove slabosti

Uoči najvećeg hrvatskog nogometnog derbija, u kojem Hajduk gostuje kod Dinama na Maksimiru, ekipa Iza Pjace pripremila je detaljnu analizu suparnika – praksu koju redovito primjenjuju uoči važnijih utakmica splitskog kluba.

Prije svega, naglašeno je kako Hajduk u posljednje vrijeme ima vrlo dobar učinak u gostovanjima kod aktualnog lidera prvenstva. U zadnja četiri ogleda s Dinamom na Maksimiru bilježe dvije pobjede i dva remija, što statistički pokazuje da Splićani u Zagrebu prolaze bolje nego na vlastitom travnjaku.

Govoreći o samoj igri, analitičar Mate Grbeša je istaknuo kako mu je pomalo i drago što Dinamo zbog bolesti neće moći računati na Mateja Lisicu u završnici polusezone. Istranin je, po njegovu mišljenju, podcijenjen igrač koji je konstantna prijetnja na desnom boku, gdje se izvlači u prostor i šalje opasne ubačaje. Općenito, Dinamo ima nekoliko nogometaša kojima odgovara igra visokog tempa i veće kaotičnosti – posebno je izdvojio Monsefa Bakrara i Arbera Hoxhu. Upravo zato bi Hajduku više odgovarao mirniji, pozicijski nogomet. U tom kontekstu, kao pozitivan element za Splićane naveo je izostanak Luke Stojkovića, koji je suspendiran nakon crvenog kartona, a poznat je kao igrač koji se snalazi u utakmicama punim ritma i nereda.

Voditeljski dvojac naglasio je kako Dinamo ne smije biti ni podcijenjen ni precijenjen. Grbeša je poručio da Hajduk na Maksimir treba ići po sva tri boda – ne stihijski već promišljeno, ali i ambiciozno. Osvrnuo se i na posljednje kolo, u kojem se, prema njegovu mišljenju, neopravdano kritizirala Hajdukova predstava protiv Varaždina, dok je Dinamo zapravo prikazao znatno lošiju igru u dvoboju s Goricom.

Cijelu analizu Derbija pogledajte na njihovom Youtube kanalu Iza Pjace.