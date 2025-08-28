Ni kiša im ne može ništa: Drnišani sele Festival pršuta u sportsku dvoranu

Kada smo vidjeli prognozu za petak i subotu, 29. i 30. kolovoza, odlučili smo preseliti Međunarodni festival pršuta – Drniš u sportsku dvoranu Antuna Mihanovića – kaže predsjednik Udruge proizvođača drniškog pršuta Drago Pletikosa. Tako će se 8. izdanje ove najukusnije manifestacije Dalmatinske zagore održati u zatvorenom, no program – poručuju organizatori - ostaje isti i kreće od 19 sati.

Obrtnička komora Šibensko-kninske županije u suradnji s Udruženjem obrtnika Drniš – spojit će dvije vrhunske namirnice ove županije - pripremat će pidoće s pršutom na buzaru gratis za sve ljubitelje ove ukusne kombinacije.

„Ovo je naš način da pokažemo bogatstvo tradicije i kvalitete proizvoda naših obrtnika i proizvođača, ali i da pridonesemo promociji Šibensko-kninske županije i grada Drniša kao gastronomskih destinacija. Iako će se zbog vremenskih uvjeta manifestacija preseliti u sportsku dvoranu, uvjeren sam da će ugođaj biti jednako bogat i autentičan.“, kaže potpredsjednik Hrvatske obrtničke komore Joso Smolić.

Više od 30 izlagača, među njima najviše pršutara iz Drniša, ali i njihovih kolega iz Dalmacije, Istre, Slovenije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine…, s ponosom će predstaviti svoje najbolje komade pršuta.

Bit će tu ukusnih sireva, kruha ispod peke, kobasica, panceta, vina… Posjetitelji će se natjecati u rezanju pršuta, kušanju pršuta na slijepo i zabavnom kvizu. Prvog dana, 29. kolovoza, nastupit će klapa Bunari, a drugog dana, 30. kolovoza, Petar Dragojević i poseban gost Marino Vrgoč, pobjednik The Voice Kidsa.

„Ovogodišnji Međunarodni festival pršuta pokazuje bogatstvo naše gastronomske tradicije, ali i upornost Drnišana koji - bez obzira na sve okolnosti - uvijek pronađu način da uspiju i ponosno predstave ono najbolje što imamo. Pozivam sve naše sugrađane, ali i goste iz cijele Dalmacije i šire, da nam se pridruže 29. i 30. kolovoza u Drnišu te zajedno s nama uživaju u vrhunskim pršutima, delicijama, druženju i ljepoti našeg grada“, poručuje Tomislav Dželalija, gradonačelnik Grada Drniša.

Osmi međunarodni festival pršuta – Drniš 2025. organiziraju Udruga proizvođača drniškog pršuta, Grad Drniš i Obrtnička komora Šibensko-kninske županije, uz podršku Turističke zajednice Grada Drniša i Udruge Miljevački sabor.

Sve je spremno za još jednu feštu u Gradu pršuta!