Neymar: "Nakon Hrvatske sam mislio da ću umrijeti, vidio sam kako bi izgledao moj sprovod!"

U hrvatskoj nogometnoj povijesti 9. je prosinca 2022. nedvojbeno jedan od najslavnijih datuma. Na prvom Svjetskom prvenstvu odigranom zimi, Hrvatska je u četvrtfinalu u drami jedanaesteraca srušila generaciju Brazilaca koja je "trebala" otići do samog kraja turnira i nanijela im jedan od najbolnijih poraza u povijesti.

U hrvatskoj nogometnoj povijesti 9. je prosinca 2022. nedvojbeno jedan od najslavnijih datuma. Na prvom Svjetskom prvenstvu odigranom zimi, Hrvatska je u četvrtfinalu u drami jedanaesteraca srušila generaciju Brazilaca koja je "trebala" otići do samog kraja turnira i nanijela im jedan od najbolnijih poraza u povijesti, pišu Sportske novosti.

Hrvatska je riješila sve nakon četvrte serije jedanaesteraca. Onaj peti penal za Brazil trebao je pucati Neymar, no nakon što je Marquinhos pogodio stativu, avantura Brazila na Mundijalu završena je na istoj stepenici kao četiri godine ranije u Rusiji.

- U svom životu uvijek sam izvodio peti penal. Peti je najteži, ali možda ni ne dođe na red - prisjetio se Neymar u razgovoru sa suigračima u Santosu, gdje igra ovih dana, a govor brazilske zvijezde objavljen je na YouTubeu. Potom je dodao:

- Mislio sam da ću umrijeti. Otišli smo u hotel nakon utakmice, osjećaj je bio kao da je svijet završio i da se polako ponovno susrećeš s obitelji... Svi su prolazili pored tebe pomalo ozbiljni, s izrazom lica kao da govore: ‘Koje sr*nje’.

Dodatno je Neymar naglasio bol koju je osjećao u tom trenutku.

- Vidio sam kako bi izgledao moj sprovod. Kunem se Bogom. Bio sam u maloj sobi, sjedio tamo i ljudi su počeli dolaziti. Došla je moja obitelj i dolazilo je sve više ljudi. Svi su imali crvene oči, nitko nije ništa govorio... Imao sam osjećaj kao da sam u lijesu i da svi govore: ‘Wow, još si živ, ha?’ To je bio osjećaj koji sam imao.