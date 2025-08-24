New York Times pisao o Thompsonu: "Ono što je zabranjeno postaje intrigantno, posebno među mladima"

Stotine dronova na noćnom nebu iscrtale su Djevicu Mariju, anđele i križ dok je Marko Perković, poznatiji kao Thompson, nastupao na pozornici. Plamen i vatromet lansirali su pirotehnički efekti u zrak, dok je gomila uzvikivala i palila baklje. Uvod njegove najpoznatije pjesme označio je trenutak kada su obožavatelji zajedno s pjevačem izvikivali ratni pozdrav iz fašističke prošlosti Hrvatske, prenosi New York Times u analizi pod naslovom "Pjevačev fašistički pozdrav podsjetio na krvavu prošlost Hrvatske".

"Za dom!", povikao je Thompson, a gomila je odgovorila: "Spremni!"

Već tri desetljeća, Thompson (58), hard-rock pjevač, tekstopisac i veteran Domovinskog rata, koristi nacionalističku retoriku u pjesmama kako bi sebe i svoje obožavatelje prikazao kao čuvare hrvatske baštine. Nedavno, 5. srpnja, nastupio je pred, prema organizatorima, oko 500.000 ljudi u Zagrebu – najvećoj publici u svojoj karijeri-

Na koncertu u Zagrebu, kao i mjesec dana kasnije u Sinju, mnogi posjetitelji nosili su crne beretke i majice podsjećajući na paravojne uniforme ustaša. Neke od njih imale su natpise ustaškog ratnog pozdrava. Povjesničari podsjećaju da je režim Ustaša ubio stotine tisuća civila, uključujući Srbe, Židove, Rome i političke protivnike, dok je brutalnost bila tolika da je i najviši nacistički zapovjednik u Hrvatskoj opisao njihova masovna ubojstva, silovanja i mučenja kao „poludjela“.

Reakcije iz regije i Europe

Nakon zagrebačkog koncerta, Europska komisija osudila je svaki izraz fašizma, podsjećajući na najmračnija razdoblja europske povijesti. Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, kritizirao je nastup zbog promicanja "neonacističkih vrijednosti".

Thompson, s druge strane, brani korištenje spornog pozdrava, pozivajući se na presudu hrvatskog suda koji ga ne smatra govorom mržnje kada se koristi za obilježavanje rata 1990-ih. „Ovo je sloboda, sloboda izražavanja stavova i misli, sloboda za koju su naši branitelji ginuli“, poručio je s pozornice.

Profesor povijesti Hrvoje Klasić komentirao je kako u imidžu Perkovića postoji element "zabranjenog voća". "Desetljećima je Thompson vrlo kontroverzna figura. Ono što je zabranjeno postaje intrigantno, posebno među mladima", rekao je Klasić.

Na koncertu u Sinju, gdje se okupilo, prema organizatorima, 150.000 ljudi, Perković je sebe i obožavatelje prikazao kao borce protiv cenzora. Nakon raspada fašističke države u Jugoslaviji, simboli ustaške ere bili su zabranjeni, što mnogi Hrvati smatraju potiskivanjem nacionalnog identiteta, piše New York Times

Popularnost, politika i podijeljena javnost

Popularnost Thompsona porasla je posljednjih godina, a njegove pjesme postale su nezaobilazne na domoljubnim proslavama, uključujući doček nogometne reprezentacije 2018. godine. Premijer Andrej Plenković fotografiran je s Perkovićem prije zagrebačkog koncerta, dok je ministar obrane Ivan Anušić priznao sudjelovanje u ratnom pozdravu.

Kritičari pjevača smatraju provokatorom koji uljepšava fašističku prošlost, dok ga obožavatelji vide kao herojski simbol hrvatskog identiteta. "On je jedini koji ostaje vjeran domovini", rekao je Marin Bilandžija, posjetitelj Sinja.

Mnogi obožavatelji odbacuju kritike o simbolima. "Hrvatska voli svakoga. Volimo Srbe. Volimo Bošnjake", rekao je ratni veteran Davor Perkov. Thompsonova glazba, dodao je, odražava dvojnost u prirodi Hrvata: "Kao ježevi smo – pogledate li nas u lice, rastopite se, ali napadnete li nas, otkrivamo oštre bodlje."