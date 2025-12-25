Nevrijeme 'pokosilo' dio Hrvatske za Božić: snijeg lomio stabla i električne stupove

Dio Zagorja Božić je dočekao bez struje. Zbog velikih količina snijega, koji je lomio drveća i električne vodove, stanovnici oko Stubičkih Toplica ostali su bez struje, s povremenim uključivanjem, na Badnjak, ali i na sam Božić. Neki su tijekom dana ponovno dobili struju, no dio stanovnika i dalje je ostao odsječen. Načelnik općine moli građane za strpljenje.

"Najgore je u Strmcu Stubičkom i Pipli, gdje su stanovnici bez struje od jučer, od pola tri. Ostala naselja uglavnom imaju struju, neki dijelom imaju, neki dijelom nemaju, no većina ipak ima napajanje", rekao je Josip Beljak, načelnik općine Stubičke toplice za Novu TV.

"Snalazimo se svakako, svijetlimo s mobitelima, ko ima peć na drva to mu je dobro ko nema ne znam kak...", rekao je Anton.

Iz HEP-a poručuju kako rade svim raspoloživim snagama u sanaciji štete i prekida opskrbe, nadaju se kako će uskoro svi koji još nemaju dobiti električnu energiju.

Javili su i koliko je kućanstava ostalo bez struje.

"Na našem području 24 tisuće čak. Trenutačno su sve raspoložive ekipe terenu i fali nam još malo da uspostavimo svima struju. Možda već u sat vremena bude vraćena struja svim korisnicima mreža", rekao je Roman Gregurović, direktor HEP-Operatora distribucijskog sustava Elektre Zabok.