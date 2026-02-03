Nevrijeme će, a dijelovi Splita će u srijedu ostati bez električne energije

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom srijede i četvrtka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.
SRIJEDA, 4.2.
Mjesto: Split
Ulica: Matice Hrvatske-14,16,6, Osječka-9
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:30
Mjesto: Kučine
Ulica: Franina ulica
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00
Mjesto: Ploče
Ulica: TRG PRIŠNICA 8
Očekivano trajanje:
08:30 - 13:00
ČETVRTAK, 5.2.
Mjesto: Split
Ulica: Dubrovačka 63
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Dubrovačka 51
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Solinska;55-57,86-88,Salonitanskih Mučenika;2-6
Očekivano trajanje:
09:00 - 12:00
Mjesto: Split
Ulica: Mihanovičeva 42a
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00