NEVJEROJATNO Posuđena knjiga vraćena knjižnici nakon više od sto godina

Knjiga Famous Composers vol. 2, koja je posljednji put posuđena 1919. godine iz knjižnice Svetog Pavla u Minnesoti, vraćena je nakon 104 godine.

Stanovnik okruga Hennepin prebirao je po starim stvarima rođaka kada je naišao na knjigu. Listić iz knjižnice koji se nalazio u njoj pokazuje da je posljednji put posuđena 1919. godine. Koordinator digitalne biblioteke John Larson rekao je da u svojih 25 godina rada nije naišao na slučaj da je knjiga kasnije vraćena.

This week, a book that was checked out over 100 years ago was finally returned to the Saint Paul Public Library! This 1902 edition of “Famous Composers vol. 2” by Nathan Haskell Dole was found by a patron in Hennepin County while sorting through their mother’s belongings. pic.twitter.com/b3ypL6lXxF

— Saint Paul Public Library (@stpaullibrary) November 17, 2023