NEVJEROJATNO Kod Šibenika ulovili zaštićenu psinu pa je prodali restoranu: "Kazna je i do 3 godine zatvora"

Ribari su kod Šibenika ulovili zaštićenu vrstu morske psine, fotografirali su se s njom, a onda je prodali restoranu. Iako smo prvo prenijeli kako se radi o mladoj jedinki velike bijele psine, profesor Alen Soldo rekao nam je da je ovo ipak atlantska psina.

U Facebook grupi 'Živi svijet Jadranskog mora' morski biolog Petar Kružić poručio je ribarima da ne prodaju ulovljene morske pse, jer su takvi pronalasci izuzetno vrijedni, ne samo za Jadran, već za cijeli Mediteran.

"Ako ih ulovite, proslijedite ih institutu"

- Ulovljene jedinke nužno je proslijediti Institutu za oceanografiju i ribarstvo - rekao nam je Kružić te je procijenio da se radi o mladoj jedinki, veličine 1,5 metar, a vjeruje kako se radi o slučajnom ulovu.

Ribari ulov velike bijele psine nisu prijavili nadležnoj instituciji već su je prodali restoranu, a prije toga se i fotografirali s jedinkom, piše 24sata.

Zaštićena vrsta

Alen Soldo redoviti profesor na Sveučilišnom odjelu za studije mora Sveučilišta u Splitu, rekao nam je kako se radi o atlantskoj psini, a ne o velikoj bijeloj psini. Ali obje vrste su strogo zaštićene.

- Na slici koja je objavljena nije velika bijela psina, nego atlantska. Ona se u tom području zna svako malo uloviti. To nije neuobičajeno jer je to vrsta koja se drži tog područja i stalno je na otvorenom moru, ne približava se obali. Zakonski gledano, posljedice su iste jer su i velika bijela i atlantska psina strogo zaštićene.

Shodno tome, kaže Soldo, bilo kakva preprodaja je kazneno djelo.

- Da su je ulovili slučajno, morali su to prijaviti nadležnim službama, primjerice Zavodu za zaštitu prirode. U tom slučaju ne bi imali kaznu. Međutim, s obzirom na to da su je dali u prodaju, počinili su kazneno djelo. Ovisi o sucu, ali mogu dobiti i tri godine zatvora - kaže.

Objasnio je i zašto velika bijela psina povremeno zaluta u Jadransko more.

- Velika bijela psina ne obitava stalno u Jadranu, povremeno zaluta zbog hrane, tune pretežno. Zadnji napad velike bijele psine na čovjeka bio je kod Visa 2008. i nije bio smrtonosan. Ustanovili smo da je to bila ta vrsta s obzirom na to da sam pregledao zube koji su ostali u rani. Muškarca je zgrabila jedanput i brzom intervencijom helikopterske službe on se kasnije oporavio u splitskoj bolnici - rekao je te dodao da u Jadranu obitavaju 33 vrste morskih pasa, od kojih su tri potencijalno opasne, a to su dugonosa i atlantska psina te velika bijela psina.

U većini slučajeva kada dođe do ugriza morskog psa, kaže ljudi umru od iskrvarenja.

Od 33 vrste koje ovdje obitavaju, neke u Jadranu žive stalno, a neke povremeno zalaze. Neke, nažalost, nismo vidjeli već desetljećima, poput Sklata žutana, piše 24sata.

"Izuzetno važan nalaz"

Iako Soldo tvrdi da je u pitanju atlantska psina, Petar Kružić se ne slaže.

- Vidi se po boji peraja i nekim značajkama da se radi o velikoj bijeloj psini. Nažalost, nemamo nikakvih drugih podataka osim te fotografije. Nama je to izuzetno važan nalaz, koliko god se ljudi bojali morskih pasa. Jedinka je vrlo mlada, vjerojatno okoćena ove godine. S jedne strane mi je žao što je to toliko izašlo u javnost, s druge strane bilo bi dobro da ljudi nauče koje su zaštićene vrste u Jadranu i da takve stvari ne smiju prodavati nego prijaviti nadležnim institucijama, a to je Institut za oceanografiju i ribarstvo.

Bez obzira na to što je ulov bio slučajan, dakle psinu nisu lovili puškom i za to ne mogu odgovarati, čin prodaje je kažnjiv i ribari bi trebali biti educirani o tome što love.

Vrsta je izuzetno rijetka, samim time za morske biologe je nalaz vrijedan zato što time potvrđuju da vrsta ovdje i dalje obitava i da nije izumrla.

- Tuljani, odnosno morske medvjedice, su rijetke, a bile su im hrana. Također, sve je manje tune. Treba naglasiti da se mi kupamo u njihovom području, ulazimo u more i moramo biti svjesni da je veća vjerojatnost da će nas u moru pogoditi gliser nego napasti morski pas. Zbog toga nema potrebe za panikom koju ljudi stvaraju kada se spomenu morski psi.

Izostaju redovite inspekcije

Problem nije samo needuciranost ribara i ljudi općenito, već i u izostanku redovitih inspekcija, piše 24sata.

- Nitko ovdje ne poštuje zakon. Danas bez problema možete otići u lov dinamitom i ako nikoga nema u blizini, nitko vas neće tražiti. U Europi pak ljudi znaju da je to zabranjeno i ne rade to. Prije svega je potrebno provoditi češće inspekcije jer ona trenutno gotovo i ne postoji. Jednom godišnje imaju nekakvu akciju i to je to, a trebali bi stalno biti na moru. Kada sam bio u Francuskoj, išli smo na određene lokacije roniti i policija je stalno prolazila pored nas. Mene ovdje u 35 godina rada na moru i ronjenja ni jednom nije zaustavila policija da provjeri što radim.