Nevjerojatni Luka Vušković iznudio dva penala, jedan zabio, najbolji je strijelac kluba!

U utakmici 25. kola Bundeslige, mladi hrvatski stoper Luka Vušković iznudio je dva penala, od kojih je jedan sam realizirao, za veliki preokret HSV-a na gostovanju kod Wolfsburga (2:1).

Domaćini su poveli u 22. minuti golom Christiana Eriksena iz jedanaesterca. HSV je izjednačio deset minuta kasnije, a strijelac je bio upravo Vušković. Hrvatski branič je najprije izborio kazneni udarac, a zatim je i sam preuzeo odgovornost te sigurno realizirao penal za 1:1. Zanimljivo je da stoper izvodi jedanaesterce, što pokazuje koliko povjerenja ima u svojoj momčadi.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE.

Ovo mu je peti pogodak u Bundesligi ove sezone, koji je postigao u 22. nastupu. Trenutno je najbolji strijelac kluba, zajedno uz Rayana Philippea koji također ima pet postignutih golova. Luka Vušković (19) postao je tek drugi tinejdžer koji je realizirao jedanaesterac za HSV u Bundesligi, nakon Manfreda Kaltza koji je to učinio 1971. s 18 godina.

To, međutim, nije bilo sve od Vuškovića na utakmici. U drugom poluvremenu iznudio je novi kazneni udarac za HSV, kojeg je u pogodak pretvorio Jean-Luc Dompe za konačnih 2:1.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

Njegove odlične igre nisu prošle nezapaženo pa su se brojni europski velikani, među kojima su Bayern i Barcelona, navodno već zainteresirali za mladog hrvatskog braniča, pišu Sportske novosti.