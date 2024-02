NEVJEROJATNE PRIČE Detektiv o krađama u trgovini: "Žena je zavezala pršute pod bundu..."

S jednom rukom drže torbu, a drugom operiraju. Često imaju i svoje pomoćnike. Gotovo da ne postoji dan kada se u trgovini koju smo obišli nešto ne ukrade.

"Kradu sve – od sokova, slatkiša, pršuta, salama, piva – sve što nama nije pred očima", kaže blagajnica Dubravka Sofrić.

Dok zaposlenici u trgovini slažu robu, ne mogu pratiti kamo kupci stavljaju proizvode - u košaricu ili jaknu, piše Net.hr.

"Pogotovo sad kad je hladno vrijeme, kad je zima – to vam ide u džepove, između jakne, svugdje – gdje god stignu spremaju", dodaje blagajnica Dubravka.

Krađe po trgovinama uzele su maha. Kad i uhvate počinitelja, trgovci su nemoćni, jer svaka krađa do 132 eura po Zakonu spada u prekršaj, pa moraju ići na privatnu tužbu.

"To su male količine, nedovoljno velike da nešto možemo poduzeti, pogotovo prema maloljetnicima koji su 6. ili 7. razred osnovne škole, to je najveći problem", priča Damir Jurić, konzultant za sigurnost u trgovini.

Mihael izgleda kao potencijalni kupac, no on točno zna kako se krade. Nije lopov, on je detektiv. U svakom trenutku u trgovinama diljem Hrvatske nalazi se više od tisuću detektiva. Stapaju se s masom, strpljivo čekaju u redu i paze da se ništa ne ukrade. Lopovi su, kaže nam, svi, od djece, do ozbiljnih poslovnih, čak i javnosti poznatih ljudi, piše Net.hr.

"Imao sam situaciju s jednom gospođom koja je imala bundu na sebi, sređena sva, našminkana, lijepo miriši, imali smo velike pršute u prodaji. Ona je uzela pršute sa stalka, zakačila ih s unutarnje strane bunde, zavela ih sa špagicom i izašla van", kaže Mihael Stošić, detektiv u trgovini.

Nema trika s kojim se već nije susreo.

"Zna biti situacija kad su dvoje-troje, pa dvojica uđu, natrpaju par stvari, treći čeka na ulazu i otvara vrata da može izaći na voće, da ne moraju čekati kroz blagajnu da im ne zapišti zaštita pa da netko ne skuži da su ukrali, pa istrče na ulaz", dodaje detektiv.

Policija u prosjeku, svakog dana uhiti najmanje šest lopova. Puno je onih koji krađe ponavljaju, takav je i slučaj 29-godišnjakinje iz Zagreba.

"Ona je svaki put ulazila i otuđivala parfeme, nekad od 10 do 30 komada pa kad izračunate u dva tri mjeseca koliko dugo je to činila u 15 puta otuđila je 230 parfema", priča nam Marija Goatti, glasnogovornica Policijske uprave zagrebačke.

Pogledamo li službenu statistiku, U odnosu na 2022. godinu broj krađa po trgovinama narastao je 14 posto.

"Od 10 počinjenih krađa, 6 mi svojim radom otkrijemo i procesuiramo i podnesemo kaznene prijave", dodala je Goatti.

Trgovci poručuju – male krađe su najveći problem, a takve najčešće završavaju samo s opomenom.