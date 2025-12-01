Nevjerojatna scena na cesti: Vozač iskočio iz jurećeg auta, suvozačica povukla ručnu

Vozač je teško stradao nakon što je iznenada iskočio iz jurećeg automobila u nedjelju u Zagorju!

Kako javljaju očevici, sve se dogodilo u mjestu Donja Šemnica blizu Krapine danas nešto iza podneva.

“Užas u Donjoj Šemnici! Po dojavi svjedoka, čovjek iskočio iz auta u vožnji s vozačevog mjesta, nakon čega je suvozačica potegnula ručnu kočnicu.

Upravo je stigao i helikopter hitne medicinske pomoći”, izvijestila je Facebook stranica “Policija zaustavlja Krapinsko-zagorska županija”.

Detalji bizarnog događa s teškim posljedicama bit će poznati nakon što policija obavi očevid, piše Danica.hr.