Nevjerojatna krađa u Istri: Čovjeku s parkinga ukradena nova perilica rublja

U Brtonigli se dogodila neobična krađa – 45-godišnjak je s parkirališta stambene zgrade otuđio novu, tek kupljenu perilicu rublja, a oštećen je 25-godišnji vlasnik, izvijestila je istarska policija.

Umaška policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjakom te utvrdila sumnju da je počinio kazneno djelo krađe. Sumnja se da je u utorak, 19. kolovoza, između 12 i 14 sati iskoristio priliku i protupravno prisvojio perilicu rublja.

Protiv osumnjičenog bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u redovnom postupku.