Nevjerojatan slučaj: Lika policija u Solinu isključila iz prometa, on sjeo za volan za pola sata. Uhićen je

Nevjerojatan slučaj dogodio se u Splitu i Solinu, gdje je 24-godišnji vozač u samo pola sata dva puta zaustavljen i isključen iz prometa – no to ga nije spriječilo da ponovno sjedne za volan.

Prvi put policijski službenici zaustavili su ga u 00.15 sati na području Solina. Nakon što je odbio testiranje na prisutnost droga, isključen je iz prometa i izrečena mu je zabrana upravljanja vozilom u trajanju od 12 sati.

No, samo 30 minuta kasnije, u 00.45 sati, isti vozač ponovno je zatečen za volanom, ovaj put na području Splita – unatoč aktivnoj zabrani.

I tada je ponovno odbio testiranje na drogu.

Uhićen i odveden na sud

Zbog očite upornosti u kršenju zakona, policija ga je uhitila i privela na sud.

Sud je prihvatio prijedlog policije te mu je određeno zadržavanje, nakon čega je predan u zatvor.

Protiv njega je predložena kazna zatvora u trajanju od 60 dana, kao i zabrana upravljanja vozilom na godinu dana.

Ovaj slučaj pokazuje koliko opasno može biti ignoriranje prometnih propisa, ali i koliko brzo takvo ponašanje može završiti – iza rešetaka.