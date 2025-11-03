Nevjerojatan pothvat splitskih motorista: Proći će 120.000 km kroz Europu – sve za humanitarnu misiju

Od danas je službeno aktivna internetska stranica projekta „PROJEKT 120: Bradata vožnja Extreme“, jedinstvene humanitarne inicijative koja spaja ljubav prema vožnji i dobrotu.

Pokretač projekta najavio je da će tijekom 365 dana motorom prijeći čak 120.000 kilometara kroz Europu, s ciljem prikupljanja 120.000 eura donacija u čast 120 godina Rotaryja u svijetu.

Na novootvorenoj stranici bradata-aukcija.com/bradata-voznja

detaljno su predstavljeni četiri modela doniranja, prilagođeni pojedincima, klubovima i tvrtkama koji žele sudjelovati u ovoj avanturi dobrote.

- Svaka donacija, bez obzira na iznos, pogoni ovu vožnju humanosti i pomaže onima kojima je pomoć najpotrebnija - poručuju organizatori.

Ovogodišnje izdanje projekta posvećeno je Županijskoj ligi protiv raka, a prikupljena sredstva bit će usmjerena na kupnju medicinskog magneta koji će poboljšati dijagnostiku i liječenje pacijenata.

Organizatori pozivaju sve građane da posjete službenu stranicu, doniraju i podijele priču, ističući da se zajedništvom može pokazati kako „snaga humanosti, strasti i motora može pomaknuti svijet naprijed“.

- Krenimo zajedno - 120.000 kilometara dobrote, strasti i zajedništva! – poručuju iz projekta „Bradata vožnja Extreme“.