Nevjerojatan podatak vezan je za junaka Gorice koji je srušio Dinamo u 92. minuti

Gorica je u 12. kolu SuperSport HNL-a šokantno pobijedila Dinamo 2:1 iako je gubila do 70. minute. Dinamo je poveo golom Ademija u 63., a Gorica je izjednačila sedam minuta kasnije preko Vujnovića, da bi do pobjede došla u drugoj minuti sudačke nadoknade golom Ante Mateja Jurića.

Bio je to tek drugi gol u HNL-u ovog 20-godišnjeg napadača, a prvi je zabio također u 92. minuti i također za pobjedu protiv Hajduka. Bio je susret osmog kola HNL-a ove sezone. U 62. minuti Zvonimir Šarlija doveo je Splićane u vodstvo i Hajduk je sve do 87. minute imao tri boda u džepu. No, prvo je Gorica izjednačila pogotkom Dine Štigleca, dok se potpuni preokret dogodio u 92. minuti kada je Ante Matej Jurić pogodio za 2:1 domaćeg sastava, piše Index.

Jurić je u Goricu stigao krajem siječnja 2022. godine iz Belišća, a pažnju na sebe skrenuo je odličnom polusezonom u Trećoj HNL istok kada je zabio 15 golova.

