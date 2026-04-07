NEVJERICA NA TRAJEKTU: Putnici na liniji Split – Supetar ostali u šoku kad su ugledali F1 bolid među automobilima

Neobičan prizor zabilježen je u utorak u poslijepodnevnim satima na Jadrolinijinom trajektu Mljet na liniji Split – Supetar. Među parkiranim vozilima našao se – ni manje ni više – nego pravi bolid Formule 1.

Putnici su u nevjerici promatrali prizor, a mnogi su u prvi mah pomislili da je riječ o maketi ili promotivnom modelu. No ubrzo se pokazalo da je riječ o pravom bolidu, što je izazvalo dodatno oduševljenje i znatiželju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Naravno, fotografije su se brzo proširile društvenim mrežama, a brojni putnici požurili su zabilježiti ovaj nesvakidašnji trenutak.

O čemu se zapravo radi?

Pojava F1 bolida u Dalmaciji dio je šire najave velikog automobilističkog spektakla koji Hrvatsku očekuje ove godine.

Naime, Red Bull Showrun prvi put dolazi u Hrvatsku, a održat će se 27. rujna u Zagrebu. Tada će bolid momčadi Red Bull Racing demonstrirati svoje performanse na ulicama glavnog grada.

Formula 1 stiže na gradske ulice

Showrun je globalno poznat događaj koji približava Formulu 1 široj publici, posebno u gradovima koji nemaju utrke najelitnijeg automobilističkog natjecanja.

Za razliku od klasičnih utrka, ovdje publika ima priliku vidjeti bolid iz neposredne blizine, u atraktivnim vožnjama punim ubrzanja, okretanja i zvuka koji oduzima dah.

Uz F1 bolid, u programu sudjeluju i druga atraktivna vozila na dva i četiri kotača, kojima upravljaju vrhunski vozači i akrobati.

Zagreb među svjetskim destinacijama

Ovim događajem Zagreb se pridružuje popisu svjetskih gradova poput San Francisca, Phoenixa i Atlante koji su ugostili Red Bull Showrun.

Prvi dolazak bolida u Hrvatsku već je privukao veliku pažnju – nedavno je viđen i na ulicama Zagreba, a sada i na trajektu između Splita i Brača.

Sve to jasno pokazuje koliko je interes za ovaj događaj velik, a spektakl koji nas čeka u rujnu mogao bi biti jedan od najupečatljivijih automobilističkih događaja ikad održanih u Hrvatskoj.