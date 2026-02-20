Close Menu

Neumorno se čisti: Pogledajte ralicu u akciji u Kaštelima

Ralica ne staje

U Kaštelima su tijekom jutarnjih sati petka komunalne službe započeli čišćenje obalnog pojasa nakon što je snažna ciklonalna plima ponovno pogodila obalu sinoć.

plima kastela galic 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

 

Zbog snažnog juga i brzog dizanja razine mora, more je ponovno preplavilo niže dijelove obale, posebno u dijelovima uz rivu, i nanijelo pijesak, grančice i drugu morsku nakupinu na šetnice i plaže.

Pijesak nanesen vodom jutros se skuplja i uklanja s prometnica i šetnica kako bi se omogućio normalan prolaz i osiguralo sigurnije okruženje za sve građane i posjetitelje.

Posjetimo, sinoć su Kaštela ponovno bila na udaru ciklonalne plime! 

FOTO I VIDEO Kaštela ponovno na udaru ciklonalne plime! More se diže jako brzo, slično je u Splitu, Trogiru...

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
1
Nice
2
What?
1
Laž
0
Sad
0
Mad
0