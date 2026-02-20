Neumorno se čisti: Pogledajte ralicu u akciji u Kaštelima

U Kaštelima su tijekom jutarnjih sati petka komunalne službe započeli čišćenje obalnog pojasa nakon što je snažna ciklonalna plima ponovno pogodila obalu sinoć.
Zbog snažnog juga i brzog dizanja razine mora, more je ponovno preplavilo niže dijelove obale, posebno u dijelovima uz rivu, i nanijelo pijesak, grančice i drugu morsku nakupinu na šetnice i plaže.
Pijesak nanesen vodom jutros se skuplja i uklanja s prometnica i šetnica kako bi se omogućio normalan prolaz i osiguralo sigurnije okruženje za sve građane i posjetitelje.
