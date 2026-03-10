Netko u Kaštelima danima baca otrov, uginule mačke, strahuje se za djecu i šetače. O svemu obaviještena policija

Posljednjih nekoliko dana na području Kaštel Sućurca netko sustavno truje životinje, konkretnije mačke. Na adresu našeg portala stigla je poruka zabrinutog čitatelja kojem je netko otrovao mačku, koja je bila ljubimac njegove kćerke. Vidno uzrujan čitatelj i njegova kćer, koja je teško prihvatila gubitak mace, pričaju nam kako su na području Ulice Sela pronašli nekoliko uginulih mački.

- Godinama se početkom ožujka u Kaštel Sućurcu truju mačke. Evo, otrovana je moja mačka, koja je kućna maca, mažena i pažena, svi smo ju voljeli i njen gubitak nam je jako teško pao. U biti sam ogorčen i ljut. Sinoć sam saznao da je i susjedu otrovana mačka, te još jedna mačka malo dalje u ulici. Mi smo se svi digli na noge te prijavili trovanje Policijskoj upravi - započinje priču ovaj Kaštelanin.

Iz PU Splitsko-dalmatinske potvrdili su prijavu trovanja životinja na području Kaštel Sućurca te nam kazali kako je slučaj u fazi postupanja. Sućurani su zabrinuti, tim više, što u naselju ima puno djece, te drugih ljubimaca i strahuju od daljnjih trovanja.

- To su komadići parizera s nekom otrovnom tvari, i od toga je napravljena kao neka loptica. Ti pripravci su pobacani po naselju te strahujemo za djecu. Svi susjedi su se digli na noge, čak smo pisali i u Facebook grupi Mašograd gdje su se ljudi, od svog jada počeli više i šaliti na račun trovanja. Pišu - sve su beštije otrovali neće valjda sad preći na ljude, priča nam sugovornik.

Sućurani apeliraju na oprez prilikom šetnje kućnih ljubimaca te na savjest onoga koji truje njihove ljubimce.

- To su živa bića, ljubimci naše djeca uz koje ona odrastaju i ne razumijem kako netko ima volje i srca sjesti kući i raditi otrov da bi otrovao živo biće - zaključuje.