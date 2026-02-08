Netko prodaje garsonjeru na Mejašima za 8500 eura po kvadratu

Oglas za prodaju male garsonijere na splitskim Mejašima izazvao je lavinu reakcija na jednoj Facebook grupi za nekretnine, gdje su se brojni korisnici počeli iščuđavati traženoj cijeni, a neki je i otvoreno ismijavati.

Naime, prodaje se nenamješten stan od svega 23 četvorna metra s lođom, smješten u novogradnji iz 2025. godine, u blizini Mall of Splita. U oglasu se navodi kako je riječ o idealnoj turističkoj investiciji jer već postoji suglasnost za kratkoročni najam, a ističe se i “atraktivna i tražena lokacija” te činjenica da nisu potrebna dodatna ulaganja.

Posebnu pažnju privukla je cijena — čak 195.000 eura. Iako je u iznos uključeno i garažno mjesto, mnogi su procijenili da je riječ o još jednom primjeru, kako tvrde, “potpunog divljanja cijena” na splitskom tržištu nekretnina.