Netko od vas je osvojio 100.000 eura

Osvojen je dobitak DRUGA ŠANSA u iznosu od 100.000 eura. U večerašnjem izvlačenju igre Loto 7, osvojen je dobitak DRUGA ŠANSA u iznosu od 100.000,00 eura.

Sretni dobitnik listić je uplatio u 64. kolu, 08. kolovoza, odigrao dvije kombinacije igre Loto 7 bez dodatne igre Joker za 2 eura.

Listić je uplaćen na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije, Kralja Zvonimira 16, Čepin. Dolaskom u studio HRT-a te vrtnjom Kola s dobitcima, igrač je iskoristio DRUGU ŠANSU i tako uvećao svoj dobitak na 100.000,00 eura.