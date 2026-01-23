Netko je s južne vidilice bacao otpad u Crveno jezero. Očistilo se, a sada stiže još dobrih vijesti: Osigurana sredstva za čišćenje Modrog jezera

Nakon što je Javna ustanova More i krš reagirala na zaprimljenu prijavu o onečišćenju Crveno jezero, jednog od najvrjednijih prirodnih fenomena Imotske krajine, potvrđeno je da je neodgovorni počinitelj otpad odbacio s južne vidilice, čime je ugrožen zaštićeni prirodni lokalitet.

Otpad s južne strane vidilice Crvenog jezera uklonili su djelatnici javne ustanove, a o slučaju je obaviještena i policija. Tim povodom gradonačelnik Luka Kolovrat uputio je apel građanima i posjetiteljima te najavio nove korake u zaštiti prirodne baštine.

„Apeliram na sugrađane i sve koji dolaze u naš grad da se prema prirodi i prirodnim bogatstvima odnose s poštovanjem. Uskoro ćemo početi s čišćenjem Modro jezero, za što je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio Gradu Imotskom 18.125,00 eura“, stoji u objavi gradonačelnika Kolovrata.

Prema najavi, projekt će obuhvatiti uklanjanje glomaznog otpada te osiguravanje bolje zaštite biljnog i životinjskog svijeta, kao i cjelokupnog okoliša Modrog jezera. Cilj je spriječiti daljnja onečišćenja i očuvati prirodne vrijednosti koje Imotski čine prepoznatljivim i vrijednim za lokalnu zajednicu i posjetitelje.