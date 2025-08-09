Netko je napravio event "Thompson u Vukovaru 2026.", tisuće su zainteresirane

Na Facebooku je osvanuo događaj Thompson u Vukovaru 2026. Kreator eventa je Bolja Hrvatska. Kao datum događaja stavili su 5. srpnja sljedeće godine, dok je za lokaciju naveden stadion HNK Vukovara. U opisu događaja stoji: "Nadamo se i vjerujemo kako je upravo Vukovar sljedeća destinacija koncerta Marka Perkovića Thompsona u ljeto 2026 godine!"

Iako se radi o neslužbenom događaju i tim Marka Perkovića Thompsona zasad nije najavio nikakav koncert u Vukovaru, više od 12 tisuća ljudi na Facebooku je kliknulo da su zainteresirani, dok je više od dvije tisuće ljudi kliknulo da na koncert dolazi. Radi se o brojkama u trenutku pisanja ovog teksta, stalno se povećavaju broj zainteresiranih i oni koji su stisnuli da dolaze.

Thompson prodao pola milijuna ulaznica u Zagrebu

U sklopu turneje Hodočasnik Marko Perković Thompson održao je koncert na zagrebačkom Hipodromu. Prodano je 500.000 ulaznica, čime je pjevač oborio svjetski rekord po broju prodanih ulaznica. Zagreb je tijekom koncerta i neposredno pred njega bio blokiran. Dijelovi grada bili su zatvoreni za promet, a publika je na koncert pješačila kilometrima ili se vozila javnim prijevozom, piše Index.

Thompson im je priredio spektakl, dosad neviđenu produkciju na ovim prostorima. Koncert je započeo velikim vatrometom, a tijekom izvedbe nekih pjesama dronovi su na nebu tvorili prizore Gospe, anđela, krunice, hrvatske zastave, trobojnice, natpise "Oluja" i "Gorit će nebo i zemlja".

U Sinju slični prizori pred 150.000 ljudi

Mjesec dana kasnije, 4. kolovoza 2025., dan uoči 30. obljetnice VRO-a Oluja, veliki koncert održao je i na sinjskom Hipodromu. Za taj je koncert prodano 150.000 ulaznica, no drugi su se dan brojni žalili kako do Sinja, zbog prometnog kolapsa, nisu ni stigli te su tražili povrat novca. Koncert je zbog velike gužve i jer ljudi nisu uspjeli ući na Hipodrom kasnio više od sat vremena.

Publiku koja je na Hipodrom dospjela dočekali su slični prizori kao u Zagrebu. I ovdje su svjedočili prizorima koje su tvorili dronovi, kao i velikom vatrometu na početku. Ono što se razlikovalo jest repertoar. Thompson je u Sinju izveo neke od pjesama koje u Zagrebu nije izvodio, među kojima su Pukni puško, Prijatelji i Anice - Kninska kraljice.