Netko je namjerno uništio popularnu planinarsku stazu. Oglasili se iz društva: "Ovakvi postupci ugrožavaju sigurnost..."

Planinarsko društvo Promina Drniš duboko je razočarano činjenicom da je staza Siverić – Planinarski dom Promina, koja je nedavno obnovljena i markirana nakon ranijih oštećenja, ponovno namjerno uništena.

Markacije su prebojane sivom bojom, čime je ugrožena sigurnost svih planinara koji stazu koriste.

Oglasili su se putem Facebooka.

- Planinarske staze nisu mjesto za osobne frustracije!!

