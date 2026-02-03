Netko je namjerno uništio popularnu planinarsku stazu. Oglasili se iz društva: "Ovakvi postupci ugrožavaju sigurnost..."

Planinarsko društvo Promina Drniš duboko je razočarano činjenicom da je staza Siverić – Planinarski dom Promina, koja je nedavno obnovljena i markirana nakon ranijih oštećenja, ponovno namjerno uništena.
Markacije su prebojane sivom bojom, čime je ugrožena sigurnost svih planinara koji stazu koriste.
Oglasili su se putem Facebooka.
- Planinarske staze nisu mjesto za osobne frustracije!!
Staza Siverić -Planinarski dom Promina, koja je nedavno markirana jer je ranije oštećena, opet je namjerno oštećena. Markacije su prebojane sivom bojom.
Ovakvi postupci ugrožavaju sigurnost svih planinara koji koriste stazu - napisali su.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
1
0
1