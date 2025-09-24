Nesvakidašnja scena u Splitu. Prometni redar se zaustavio, a onda je uslijedilo iznenađenje. Objava izazvala velike reakcije

Popularna Facebook stranica Prometne zgode i nezgode podijelila je zanimljivu situaciju s Dubrovačke ulice u Splitu. Prometni redar primijetio je vozilo parkirano na autobusnoj stanici, vratio se u rikverc jednom od najprometnijih ulica u gradu, zaustavio vozilo i blokirao traku kako bi reagirao.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Prometni redar primijetio je u vožnji vozilo parkirano na autobusnoj stanici. Vratio se u rikverc jednom od najprometnijih ulica u Splitu, zaustavio vozilo, blokirao traku i ovjekovječio sretnog dobitnika s druge strane. Dubrovačka, Split", objavili su na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode.

Objava je izazvala veliku veliku pažnju na društvenim mrežama i kratkom vremenu je 'zaradila' mnoštvo reakcija i komentara.