Harry Styles i Zoë Kravitz navodno zaručeni: Dijamantni prsten potaknuo glasine o velikom koraku

Glazbenik Harry Styles i glumica Zoë Kravitz navodno su se zaručili nakon kratke, ali intenzivne veze, tvrde izvori bliski paru. Glasine su se rasplamsale nakon što je Kravitz viđena s upečatljivim dijamantnim prstenom.

Prema pisanju američkih medija, par je zajedno od ljeta 2025., a njihova veza razvijala se brzo i bez zadrške. Iako službena potvrda još nije stigla, izvori tvrde da su oboje vrlo zaljubljeni i sigurni u svoju odluku.

Prvi put su zajedno viđeni u kolovozu 2025. u Rimu, nakon čega su se sve češće pojavljivali u javnosti. Njihov odnos, prema tvrdnjama bliskih osoba, ubrzo je postao ozbiljan, a početkom 2026. Kravitz je navodno prijateljima govorila kako je Styles njezina „srodna duša“.

Sumnje o zarukama dodatno su porasle kada je glumica fotografirana s velikim prstenom na ruci. Ubrzo potom, izvor blizak paru potvrdio je da su se zaručili, opisujući Stylesa kao „potpuno zaljubljenog“, dok je Kravitz „na oblacima“.

Unatoč velikom interesu javnosti, par je svoju vezu držao podalje od reflektora. Zajedno su se pojavljivali tek povremeno, primjerice na događanjima poput afterpartyja emisije Saturday Night Live, dok su većinom izbjegavali medijsku pažnju.

Oboje iza sebe imaju zapažene veze – Kravitz je bila u braku s Karlom Glusmanom te kasnije zaručena za Channingom Tatumom, dok se Styles povezivao s nizom poznatih imena iz svijeta zabave.