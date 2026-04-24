Naš glazbenik otkrio predivnu vijest: "Najbogatiji sam čovjek na svijetu"

Splitski kantautor Hari Rončević na ovogodišnjem Zagrebačkom festivalu predstavio se s autorskom pjesmom "Bajka za dvoje", čije je stihove inspirirala ljubavna priča glazbenika i njegove supruge Nelsi. Ovogodišnji festival za Rončevića je imao posebnu, emotivnu notu, jer je samo večer prije nastupa dobio svoje treće unuče.

- Bila je fešta sinoć, malo sam odspavao i došao tu - otkrio je presretni djed u razgovoru za IN Magazin. On i supruga zajedno su još od srednjoškolskih dana, a nakon 47 godina ljubavi svoje vrijeme najradije provode u društvu unučadi.

- Ne bih mijenjao svoj život ni za što, niti za nekog bogataša. Ja sam najbogatiji čovjek na svijetu - pohvalio se Hari Rončević i dodao: - Imam puno slobodnog vremena i supruga je u mirovini pa kad god treba uskočiti, nije nam nikad teško - tvrdi glazbenik.

Inače, Hari i Nelsi zajedno imaju dvojicu sinova, Tomu i Marina. Koliko je njihova ljubav jaka pokazalo se 2006. godine, kada je rođeni Splićanin napustio Dalmaciju i zbog supruge se preselio u Zagreb.

- Žena je dobila posao u Zagrebu, i to jako dobar na visokoj funkciji. Teško je to bilo odbiti i napravili smo to. Nismo išli u Berlin, nismo išli ni u Frankfurt, ni u Dublin, išli smo u Zagreb. I sad smo se vratili doma ima godinu dana i ne mislimo više nikamo ići. Ja i žena, za djecu ne garantiram, iako su i djeca ovdje, svi smo - ispričao je Rončević prilikom povratka u Split nakon 13 godina.

Zanimljivo, "Bajka za dvoje" nije jedina pjesma u njegovoj diskografiji posvećena supruzi. Nelsi je poslužila kao njegova muza i pri pisanju pjesme "Moj lipi anđele" za legendarnog Olivera Dragojevića.