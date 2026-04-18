Svjetsko čudo iz Splita: Taekwondo klub Marjan doveo Hrvatsku do niza medalja

Završilo je rekordno svjetsko juniorsko prvenstvo u taekwondou za Hrvatsku koja je osvojila nevjerojatnih sedam odličja. U ukupnom poretku toliko medalja imaju još samo Iran i Koreja. Još je fascinantniji pogled na sveukupni poredak juniorki gdje prva četiri mjesta na tablici medalja drže Kina, Hrvatska, Koreja i Iran uz napomenu da Hrvatska ima daleko najviše odličja u ženskom poretku, čak šest i na pobjedničkom postolju je druga iza Kine.

Znamo li da Kina ima nevjerojatnih milijardu i 400 milijuna ljudi i da u toj državi čak 5 milijuna ljudi trenira taekwondo, znamo li da trećeplasirana Koreja ima 51 milijun stanovnika i da im je taekwondo kulturna baština, obvezni predmet u školi, obvezni prvi sport svakog djetetu u državi i znamo li da je Iran jedna od najmoćnijih taekwondo sila na svijetu i država s 93 milijuna ljudi tek onda rezultati Hrvatske i Taekwondo kluba Marjan djeluju zaista nestvarno.

Pogled na ljestvicu medalja ledi krv u žilama, Kina, Koreja, Iran i jedna mala Hrvatska.

Svi mi u svom svakodnevnom životu nešto radimo, imamo svoje poslove, svoja zanimanja i u njima smo bolji ili lošiji. A ono što radi Taekwondo klub Marjan u tome je najbolji na svijetu. Pa pokušajte zamisliti da bilo koja stvar koju radite na zemaljskoj kugli sa osam milijardi stanovnika da je radite najbolje na tom svijetu.

Taekwondo klub Marjan nije samo fenomen, nije samo tvornica nego plod jednog sustavnog rada koji je stvaran dugotrajno i mukotrpno. Plod sustava u kojem djeluje 40 ljudi koji žive to što rade i imaju ogromnu strast, ljudi koji ne gledaju na prekovremene, na vikende, na noćni rad nego to čine jer to žele i vole.

Takav pristup doveo je do ovog nestvarnog rezultata. Maja Srhoj je svjetska prvakinja, Klara Uglešić svjetska viceprvakinja, Petra Uglešić brončana. Vrlo dobri su bili i Marina Bilić, Lana Graovac, Vito Karabatić i Luka Kvaternik. Hrvatska je uzela još tri bronce u curama i još jednu broncu u muškima.

Taekwondo je primjer kako se u sportu kojim se bavi preko 200 država svijeta na svim kontinentima može doći do samog vrha.