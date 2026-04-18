Ne čekajte vrućine: Obavezno provjerite klimu u autu i izbjegnite skupi kvar

S dolaskom toplijih dana mnogi vozači tek tada shvate da klima u automobilu ne hladi kako bi trebala, neugodno miriše ili radi slabije nego lani, piše Tportal.

Upravo zato pripremu automobilskog klima uređaja ne bi trebalo ostavljati za prvi toplinski val. Nekoliko jednostavnih provjera može vam uštedjeti novac, spriječiti kvarove i osigurati ugodniju vožnju tijekom ljeta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Osim komfora, ispravna klima važna je i za sigurnost. Vožnja po velikim vrućinama bez rashlađene kabine povećava umor, smanjuje koncentraciju i dodatno opterećuje vozača, osobito na duljim putovanjima i u gradskim gužvama.

Klima uređaj u automobilu ne služi samo za hlađenje. On pomaže i u uklanjanju vlage iz kabine, smanjuje zamagljivanje stakala i pridonosi kvaliteti zraka u vozilu. Ako sustav nije redovito održavan, može doći do slabijeg učinka hlađenja, neugodnih mirisa, nakupljanja bakterija i plijesni te većeg opterećenja ključnih dijelova sustava.

Najčešća pogreška vozača jest to što klimu počnu koristiti tek kada temperature već ozbiljno porastu. Tada se obično i otkrivaju problemi, a servisi su zatrpani. Pametnije je sustav provjeriti na vrijeme, dok su gužve manje, a eventualni popravci jednostavniji i jeftiniji.

Što prvo treba provjeriti

Prvi znak da klima ne radi kako treba jest slabije hlađenje. Ako iz otvora puše zrak koji nije dovoljno hladan ili se kabina hladi presporo, moguće je da u sustavu nedostaje rashladnog plina ili da postoji drugi kvar. Pozornost treba obratiti i na neobične zvukove pri uključivanju klime, kao i na neugodne mirise koji se šire ventilacijom.

Vrlo je važan i filter kabine. On zadržava prašinu, pelud i druge nečistoće, a kada je prljav ili začepljen, klima radi slabije, a kvaliteta zraka u vozilu pada. Zamjena filtera kabine jedan je od osnovnih i često zanemarenih koraka pripreme automobila za toplije mjesece.

Stručnjaci preporučuju i dezinfekciju isparivača i ventilacijskih kanala, osobito ako se iz klime širi ustajao ili pljesniv miris. U takvom se okruženju lako razvijaju bakterije i gljivice, što nije bezazleno, posebno za alergičare, djecu i osobe osjetljive na dišne puteve.

Kada je vrijeme za servis

Ako klima slabo hladi, uređaj treba pregledati u servisu. Tamo se provjerava tlak u sustavu, količina rashladnog sredstva i eventualna propuštanja. Po potrebi se nadopunjava plin, mijenja ulje kompresora i kontrolira rad cijelog sustava.

Važno je znati da klima s vremenom prirodno gubi dio rashladnog sredstva, pa povremena kontrola nije luksuz, nego dio redovitog održavanja. Ako se problem zanemari, vozač može završiti s ozbiljnijim i skupljim kvarom, primjerice na kompresoru.

Dobra je praksa klimu uključivati i tijekom zime, barem povremeno. Time se održava cirkulacija plina i ulja kroz sustav, podmazuju se vitalni dijelovi i smanjuje rizik od zastoja kada klima ponovno postane nužna.

Kako pravilno koristiti klimu ljeti

Mnogi vozači čim sjednu u pregrijani automobil odmah uključe klimu na najnižu temperaturu. To nije idealno rješenje. Prije svega, dobro je na kratko otvoriti vrata ili prozore kako bi vrući zrak izašao iz kabine. Tek nakon toga klima može učinkovitije rashladiti unutrašnjost.

Prevelika razlika između vanjske i unutarnje temperature također nije preporučljiva. Osim što opterećuje sustav, može biti neugodna za organizam. U pravilu je najbolje održavati ugodnu, ali ne prenisku temperaturu u kabini.

Pritom je korisno znati i da klima troši gorivo, odnosno energiju kod električnih automobila. No štednja ne bi smjela značiti odricanje od osnovne udobnosti i sigurnosti. Ispravan i održavan sustav radit će učinkovitije i s manje opterećenja.

Na što mnogi zaboravljaju

Vozači često misle da je dovoljno samo 'napuniti klimu', ali to nije uvijek rješenje. Ako postoji curenje, začepljenje ili problem s kompresorom, samo dodavanje plina neće riješiti uzrok. Zato je temeljit pregled daleko bolja opcija od brzinskog i površnog zahvata.

Također, neugodni mirisi iz ventilacije nisu samo estetski problem. Oni mogu upozoravati na nakupljenu vlagu, bakterije i prljavštinu u sustavu. Ako se to ne riješi na vrijeme, boravak u automobilu može postati neugodan, a dugoročno i nezdrav.

Prije ljetne sezone zato vrijedi odvojiti malo vremena za provjeru klime. Ispravan sustav znači ugodniju vožnju, manje stresa na putu i manju vjerojatnost da će vas usred najvećih vrućina dočekati skup kvar.