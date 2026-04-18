Close Menu

FOTO Neobična šetnja kroz srce Splita: Foto safari otkrio skrivene detalje grada, evo o čemu je riječ

Fotoklub Split organizirao je foto šetnju koja je sudionike vodila od tvrđave Gripe do Radunice. Riječ je o edukativno-fotografskom điru kroz jedan od najstarijih dijelova Splita, gdje su sudionici uz stručno vodstvo imali priliku upoznati povijest, arhitekturu i svakodnevicu ovog gradskog područja.Šetnja je spojila fotografiju i interpretaciju prostora, a sudionici su kroz objektive bilježili detalje ulica, dvora i kamenih prolaza, otkrivajući manje poznate priče starog Splita.

Foto Safari je vodila i Petra Radić, licencirana turistička vodičkinja i viša kustosica Hrvatskog pomorskog muzeja Split, uz fotografsku pratnju Vicka Vidana.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako je bilo – pogledajte na fotografijama koje je snimio Ante Papković:

fotosafari 22
GALERIJA
Kliknite za pregled

Program foto safarija zamišljen je kao otkrivanje nepoznatog o poznatom, odnosno upoznavanje grada, lokalne zajednice, kulturne i povijesne baštine uz stručno vođenje licenciranih turističkih vodiča te sudjelovanje članova Fotokluba Split koji sa svoje stručne strane priču o gradu upotpunjuju savjetima o fotografiji, razgovoru o motivima, kadrovima, kompoziciji, ali i najpoznatijim splitskim fotografima i fotografijama. Poželjno je da sudionici na safari šetnju ponesu fotoaparat te uz zajedničko druženje i istraživanje zabilježe ljepote našega grada.

Program Foto safari dio je „Redovnog godišnjeg programa udruge Fotoklub Split za 2026.“ koji se financira sredstvima Zaklade Kultura nova.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
0
Nice
1
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0