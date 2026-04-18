FOTO Neobična šetnja kroz srce Splita: Foto safari otkrio skrivene detalje grada, evo o čemu je riječ

Fotoklub Split organizirao je foto šetnju koja je sudionike vodila od tvrđave Gripe do Radunice. Riječ je o edukativno-fotografskom điru kroz jedan od najstarijih dijelova Splita, gdje su sudionici uz stručno vodstvo imali priliku upoznati povijest, arhitekturu i svakodnevicu ovog gradskog područja.Šetnja je spojila fotografiju i interpretaciju prostora, a sudionici su kroz objektive bilježili detalje ulica, dvora i kamenih prolaza, otkrivajući manje poznate priče starog Splita. Foto Safari je vodila i Petra Radić, licencirana turistička vodičkinja i viša kustosica Hrvatskog pomorskog muzeja Split, uz fotografsku pratnju Vicka Vidana. Kako je bilo – pogledajte na fotografijama koje je snimio Ante Papković:

Program foto safarija zamišljen je kao otkrivanje nepoznatog o poznatom, odnosno upoznavanje grada, lokalne zajednice, kulturne i povijesne baštine uz stručno vođenje licenciranih turističkih vodiča te sudjelovanje članova Fotokluba Split koji sa svoje stručne strane priču o gradu upotpunjuju savjetima o fotografiji, razgovoru o motivima, kadrovima, kompoziciji, ali i najpoznatijim splitskim fotografima i fotografijama. Poželjno je da sudionici na safari šetnju ponesu fotoaparat te uz zajedničko druženje i istraživanje zabilježe ljepote našega grada.

Program Foto safari dio je „Redovnog godišnjeg programa udruge Fotoklub Split za 2026.“ koji se financira sredstvima Zaklade Kultura nova.