Mladiću (26) bore se za život nakon teške nesreće: Nije bio vezan, izletio s ceste

Mladić se u bolnici bori za život nakon što je automobilom izletio s ceste i zabio se u betonski most. Nije bio vezan.

U petak oko 19.20 sati u Selni, mjestu istočno od Slavonskog Broda, dogodila se teška prometna nesreća. Mladić (26) nije bio vezan te je u jednom trenu automobilom prešao na travnatu bankinu i zemljanu površinu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Potom je udario u postavljenu privremenu signalizaciju i betonski rub kolnog ulaza, nakon čega je izletio u odvodni kanal, pri čemu je došlo do prevrtanja automobila i udara u betonski most, piše Danica.hr.

“U prometnoj nesreći teške i po život opasne ozljede zadobio je 26-godišnji vozač, kojem je liječnička pomoć pružena u bolnici, gdje je zadržan na daljnjem liječenju”, ističu danas u policiji.