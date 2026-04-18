Tisuće Hrvata na glavnom zagrebačkom trgu: "Plenkoviću, nudimo vam nagodbu"

Tri sindikalne središnjice Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisnih hrvatskih sindikata i Matice hrvatskih sindikata te Sindikata umirovljenika Hrvatske pozvali su sve građane, radnike i umirovljenike na sindikalni prosvjed na zagrebačkom Trgu bana Jelačića pod nazivom "Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine", kao i za pravedniju raspodjelu dobiti i niže cijene hrane.

Sindikati traže i da se omogući pristupačnije stanovanje, društvo bez korupcije i sive ekonomije te očuvanje životnog standarda i bolji život u Hrvatskoj, piše Dnevnik.hr.

Sindikati traže povećanje minimalne plaće na 1100 eura, prosječne na 2200 eura te prosječne mirovine na 1100 eura neto.

Vladi, koja tvrdi da nema novaca, Novosel je poručio da u 10 godina nije ni pokušala "ubrati novac" koji ostaje privatnom sektoru u kojem "leži 336 posto dobiti" ostvarenih u proteklih nekoliko godina, dok plaće u njemu dvije trećine od 950.000 radnika prima minimalnu ili tek nešto višu plaću.

Novosel: "Plenkoviću, nudimo vam nagodbu"

"Gospodine Plenkoviću, da ne mislite da smo nerazumni, nudimo vam nagodbu u dva. Krajem godine, kada se diže minimalna plaća, podignite ju za 250 eura u brutu i isto učiniti iduće godine. Tako ćemo doći do plaće koju tražimo", rekao je Novosel.

"Isto tako, ove godine podignite mirovine za 100-200 eura, a iduće za 200-300 eura. Ako to ne učinite, na izborima 2028. godine bit će trenutak istine za vas i za Vladu", dodao je.

Višnja Stanišić pozvala je okupljene da dignu ruku ako liječnika duže od šest mjeseci.

"Mi se zalažemo da država donese zakon kojim će se liječnicima zabraniti rad u privatnim poliklinikama ako rade u državnim ustanovama", napomenula je.