Nešto veliko oko Spaladium Arene bi se moglo dogoditi sljedeća tri mjeseca

Ni nakon još jedne skupštine vjerovnika Spaladium Arene - dogovora nema, prodaja se odgađa. U tijeku su pregovori banaka s Gradom Splitom, a prvi put u proces su se uključila i nadležna ministarstva i DORH. Hoće li sportska dvorana, zatvorena više od dvije godine, oštećena u srpanjskom nevremenu ikada više otvoriti svoja vrata?

Grad Split prije pola godine umalo je u svojim rukama imao Spaladium Arenu, no prodaju u četvrtom krugu javne dražbe Trgovački je sud poništio. Saga sudskih sporova i nemogućnosti dogovora banaka i Grada o budućnosti sportske dvorane koja godinama propada - napokon bi mogla završiti.

- Pregovori su u tijeku već od ovoga ljeta. U razgovoru sam sa bankama koji su dali svoju ponudu, a dobili su oni također odobrenje svojih uprava. U ovom cijelom postupku sudjeluju i nadležna ministarstva , ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, a isto tako i državno odvjetništvo, izjavio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Njihovo uključivanje u cijelu proceduru dobar je signal da bi se dogovor mogao postići u iduća 3 mjeseca, za kada je sazvana iduća skupština vjerovnika. Vrijeme postaje sve važniji faktor, ističe stečajna upraviteljica, posebno zbog oštećenja dvorane u srpanjskom nevremenu, javlja HRT.

- Arena je pretrpjela određene štete koje se u sljedećem razdoblju, ako bude kiša, ako bude drugih elementarnih nepogoda, mogu samo pogoršati. Zbog gotovo četiri godine nikakve suradnje sa gradom naravno da sam u ovom trenutku itekako optimistična jer su nekakvi pregovori krenuli, kazala je Natalija Mladineo, stečajna upraviteljica tvrtke TPN Sportski grad u stečaju.

Dvije i pol godine u Areni nema struje. Dvorana je procijenjena na 59 milijuna eura, a završila je u stečaju zbog dugova za komunalnu naknadu. Za njezino stavljanje u funkciju bit će potrebno najmanje 2 i pol milijuna eura.

- Ušla je oborinska voda, izazvala štetu što smo uspjeli nekako volonterski sanirati. No tek će se znati kad se upali struja kolika je šteta u dvorani, što će sve trebati popraviti ili preurediti. Mislim da je bitno završiti taj cijeli objekt, tu je i nastao najveći problem, izjavio je Renco Posinković, bivši direktor tvrtke Sportski grad TPN d.o.o. u stečaju.

Preuzme li Grad Split Arenu, tu bi se premjestila cijela gradska uprava. Ponuda za otkup trebala bi uključivati i prekid svih sporova , odnosno da banke povuku tužbu u sporu koji bi s kamatama Grad mogao stajati 100 milijuna eura.

- Ono što sam ja kao gradonačelnik nastavio je postupak revizije pred Vrhovnim sudom. On i dalje traje, ali ovdje je cilj sagledati cijelu situaciju grada Splita. To podrazumijeva i sporove koji su u tijeku, rekao je splitski gradonačelnik Šuta.

U međuvremenu, velika sportska natjecanja, koncerti ili sajmovi koji su se nekada u Spaladium Areni održavali, ostaju propuštene prilike koje je Split mogao itekako dobro kapitalizirati.