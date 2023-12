Nešto se vrlo neobično događa s temperaturama zraka u Dalmaciji

Ponedjeljak je donio nastavak velikih temperaturnih kontrasta i to u dva smjera.

Prvo, drugi dan za redom javljaju se izražene razlike između minimalnih i maksimalnih dnevnih temperatura zraka. U Kninu je najviša dnevna temperatura zraka iznosila 21,0°C, što je novi datumski rekord. Za apsolutni prosinački rekord nije puno nedostajalo. Naime, dosad najviša temperatura zraka u prosincu iznosi 21,6°C, što je izmjereno 5. prosinca daleke 1979.

Minimalna temperatura zraka u Kninu iznosila je -1,7°C, što znači da je dnevna amplituda iznosila gotovo 23 stupnja Celzijusa.

Gotovo se nemoguće prikladno obući i odjenuti kada iz kuće izlaziš po temperaturnom minusu, a danju hodaš na suncu i više od 20 stupnjeva u hladu.

U Niskom od -6 do +19

Još ekstremniji primjer dogodio se u Niskom, u zaleđu općine Klis. Tamo je jutros izmjerena najniža temperatura zraka u Dalmaciji, čak -6°C. No danju se temperatura popela do 19°C, što je činilo dnevnu amplitudu od nevjerojatnih 25°C.

Očekivano, Dalmatinska zagora danas je bila toplija od obale i otoka, a to je prvenstveno zbog rashladnog djelovanja mora čije su površinske temperature u Jadranu od 12 do 17 stupnjeva. Da more hladi zraka karakteristično je ljeti, a iznimno rijetko tri dana prije zimskog solsticija.

No, temperaturnim iznenađenjima tu nije bio kraj. Također drugi dan za redom, javljaju se izražene temperaturne razlike uslijed temperaturne inverzije. Višednevna i snažna anticiklona u kombinaciji s dolaskom tople zračne mase uvjetovala je pojavu temperaturne inverzije, pojave kada temperatura zraka raste s visinom.

Primjerice u 23 sata Žrnovnica u podnožju Mosora mjeri 4°C, a na najvišem, 1339 metara visokom najvišim vrhu Mosora je +9°C. Ruda mjeri 3°C, a 300 metara viša postaja Ruda -Rosandići mjeri čak 13°C. Zadvarje (polje) mjeri -1°C, a Lovreć +12°C itd.

Inverzija će potrajati još sutra, a prestat će naoblačenjem u četvrtak.