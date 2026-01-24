Nestašica energenta kojim se u Hrvatskoj koristi više od 100.000 kućanstava: Savjetuje se ranija nabava

Val hladnoće koji je prošao Hrvatskom ostavio je traga na novčanicima građana koji se griju na pelete, ali i pustoš na policama distributera te ogrjevne sirovine. Velika potražnja uzrokovala je nestašicu energenta kojim se u Hrvatskoj koristi više od 100.000 kućanstava.

Broj korisnika peleta u Republici Hrvatskoj dramatično je porastao od 2015. godine, ponajprije zahvaljujući državnim subvencijama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Drago Obadić peletima grije zatvorenu terasu površine 70 četvornih metara. Dio peleta kupio je prije zime, no sada ih, kaže, sve teže pronalazi.

"Zvao sam s telefonom jedan dan prije i oni vele nema problema, samo dođite i otpeljajte si. I dođem tam s prikolicom i oni vele nema, otišlo je sve van, rekao je Obadić za HRT, dodajući kako su se prije Nove godine na vrijeme opskrbili, ali su i tada gotovo mjesec dana čekali isporuku.

Proizvođači savjetuju raniju nabavu

Raniju opskrbu savjetuju i proizvođači peleta. Tvrtka iz Delnica bilježi povećanu potražnju, no nema mogućnost dodatnog povećanja proizvodnih kapaciteta.

"Na godišnjoj razini imamo od 60 do 70 tisuća tona peleta i to je naš kapacitet proizvodnje koji moramo tijekom cijele godine osigurati i prodati, tako da u tom smislu povećanja kapaciteta nemamo mogućnosti, rekao je Goran Petranović iz RST Pellet.

Cijene su, ističe, povisili još u studenom.

"Kod nas je cijena 4,70. Ako usporedite s cijenama koje su trenutno na tržištu, gdje ima pojedinaca koji koriste situaciju, vidjet ćete da su to prihvatljive cijene", poručio je Petranović.