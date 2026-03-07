'Nestalo' more: Nakon velikih plima zavladale oseke, more je 25 centimetara ispod srednje razine

Nakon gotovo dva mjeseca tijekom kojih je razina mora bila izraženo iznad srednje vrijednosti, posljednjih desetak dana situacija se napokon promijenila. Nad velikim dijelom Europe zavladala je stabilna anticiklona koja je postupno snizila razinu mora i donijela izraženiju oseku uz našu obalu.

Tako je danas u Splitu razina mora približno 25 centimetara ispod srednje razine, što je na mnogim mjestima vidljivo uz rivu, u lukama i na plićacima. More se nakon duljeg razdoblja povuklo, pa su dijelovi obale koji su prije nekoliko tjedana bili pod vodom sada ponovno iznad površine.

Iako prizor može djelovati neobično, riječ je o posve normalnoj pojavi za ovo doba godine. Razina mora u Jadranu stalno oscilira pod utjecajem više čimbenika – prije svega plimnih sila Mjeseca i Sunca, ali i meteoroloških uvjeta poput vjetra i atmosferskog tlaka. Kada je tlak zraka viši i vrijeme stabilno, razina mora se obično spušta, dok dugotrajno jugo i niski tlak mogu more podići.

U Jadranu su morske mijene relativno male u odnosu na oceane, ali su ipak jasno uočljive. Dugogodišnja mjerenja pokazuju da je prosječna dnevna amplituda plime i oseke u Splitu oko 23 centimetra, dok je u sjevernom Jadranu nešto veća.

Plima i oseka izmjenjuju se u pravilnim ciklusima. U pravilu se tijekom jednog dana javljaju dvije plime i dvije oseke, a razmak između njih iznosi približno šest sati i dvanaest minuta, što je posljedica gravitacijskog djelovanja Mjeseca i Sunca na vodene mase Zemlje.

Upravo zbog kombinacije tih prirodnih ciklusa i stabilnog anticiklonalnog vremena posljednjih dana u Splitu se jasno vidi povlačenje mora.

