Nestalo 30 milijuna eura u deset godina: Puljak traži potpuni uvid u financiranje sporta

Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak objavila je kako je u Hrvatskom skijaškom savezu u posljednjih deset godina nestalo čak 30 milijuna eura, postavljajući pritom pitanje kako je moguće da takve nepravilnosti nitko nije uočio.

"30 milijuna eura nestalo je u 10 godina u Skijaškom savezu. Kako je to moguće? Kako je moguće da to nitko primijetio nije? Ni PWC revizori, HOO, ministar? Ili je sve zapravo samo business as usual?", poručila je Puljak. Slučaj, kako ističe, ne vidi kao izolirani incident jednog sportskog saveza, nego kao simptom daleko dubljeg problema u sustavu financiranja sporta u Hrvatskoj.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Sustav služi elitama, a ne sportašima"

Puljak tvrdi da su problemi godinama isti: izostanak nadzora, manjak jasne strategije i model financiranja koji, umjesto sportaša, pogoduje uskom krugu ljudi na vrhu sustava.

"Financiranje sporta u Hrvatskoj je široka tema, ali problemi su kristalno jasni: potpuni izostanak kontrole, kronični nedostatak vizije i sustav koji služi elitama, a ne sportašima", navela je.

Posebno je upozorila na raskorak između stvarnosti sportskih obitelji i načina na koji se, kako tvrdi, troši javni novac unutar saveza. "Dok se roditelji zadužuju za skije, putovanja i kotizacije za natjecanja svoje djece, u uredima saveza se, čini se, odvija sasvim drugačija disciplina: sustavno izvlačenje javnog novca", istaknula je Puljak.

Prema njezinim riječima, slučaj Skijaškog saveza otvara pitanje funkcioniranja cijelog sportskog sustava, uključujući nadzorne mehanizme i revizijske postupke. "Ovo nije samo skandal jednog saveza. Ovo je dijagnoza sustava u kojem su 'crne blagajne' i offshore računi postali normalna pojava, a revizije samo ukras na papiru", poručila je. Dodala je i da bi u "uređenoj državi" ovakav nalaz automatski povukao političku i institucionalnu odgovornost.

"U uređenoj državi, nakon ovakvog nalaza, ostavke u Skijaškom savezu i HOO-u bile bi na stolu istog trena. Kod nas? Kod nas se vjerojatno nadaju da će i ova afera pasti u zaborav dok padne novi snijeg", navela je.

Zahtjev ministru Glavini: "Javno, u Excelu, do zadnjeg eura"

Puljak je najavila da će ministru turizma i sporta Tončiju Glavini uputiti zahtjev za dostavu svih podataka o financijskim tokovima u sportu od 2015. do 2025. godine.

Kako je pojasnila, tražit će podatke za cijelu sportsku vertikalu, uključujući krovna sportska udruženja poput Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora, kao i akademski i školski sport te sve saveze. "Šaljem ministru Tončiju Glavini zahtjev za dostavu svih podataka (2015.–2025.) za cijelu sportsku vertikalu, za sva krovna sportska udruženja (HOO, HPO, akademski, školski sport...) i saveze", objavila je.

Naglasila je da traži objavu svih isplata, sponzorstava i offshore ugovora. "Sve isplate, sva sponzorstva i sve offshore ugovore. Javno. U Excelu. Do zadnjeg eura", poručila je.

Traže se i izmjene zakona

Osim objave financijskih podataka, Puljak traži i hitne izmjene zakonskog okvira. Među ključnim prijedlozima istaknula je uspostavu centralnog registra svih sponzorstava državnih tvrtki.

"Svaki euro koji država da mora biti vidljiv online, u realnom vremenu. Uprave moraju osobno odgovarati za svaku netransparentnu isplatu", navela je. Zaključila je da javni novac ne smije biti tretiran kao privatni fond te poručila da je vrijeme za jasnu odluku države o tome želi li urediti sustav ili nastaviti tolerirati zlouporabe.

"Javni novac nije ničiji privatni fond. Ili ćemo uvesti red, ili ćemo i dalje gledati kako nam sport propada dok se pojedinci bogate na račun naše djece. Ili red, ili kazna. Trećeg nema", zaključila je Puljak.