Nestala 81-godišnja Viktorija Junković, obitelj moli pomoć

Obitelj i policija tragaju za Viktorijom Junković (1944. godište) koja se udaljila s adrese u Donjoj Dubravi te joj se od tada gubi svaki trag. Prema informacijama obitelji, moguće je da je dezorijentirana.

Nestanak je prijavljen policiji, a članovi obitelji mole građane za pomoć.

„Ako ju vidite, molim javiti u najbližu policijsku postaju ili na broj 098 741 822“, poručuje obitelj putem društvenih mreža.

Na internetskoj stranici nestali.gov.hr objavljen je službeni opis i fotografija nestale.

Više dana bez novih tragova

Potraga traje od početka kolovoza, a objave na društvenim mrežama redovito se ažuriraju.

6. kolovoza 2025.: „Još nije nađena! Dijelite dalje!“

9. kolovoza 2025.: „Nema nikakvih novosti.“

14. kolovoza 2025.: „Još ju tražimo.“

Građani se pozivaju da, ukoliko imaju bilo kakve informacije, odmah obavijeste policiju ili kontaktiraju obitelj.